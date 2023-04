Incidente a Genova Est e rallentamenti in porto, mattinata di caos per il traffico

Genova. Mattinata di passione per il traffico a Genova complici un incidente a Genova Est e rallentamenti ai varchi portuali nella zona di piazza Cavour.

Per quanto riguarda l’entrata in autostrada A12 in zona Valbisagno, a causare problemi è stato un tamponamento che ha visto coinvolto un pullman poco prima delle 8.00. Lievemente ferito un uomo di 50 anni che tuttavia ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ripercussioni a catena su tutto il nodo di Staglieno e code a tratti in direzione ovest a partire da Genova Nervi.

