Musetti batte Djokovic a Montecarlo e approda ai quarti: sarà derby con Sinner

Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale. Musetti, tennista di Carrara allenato dallo spezzino Simone Tartarini, sul campo del Principato di Monaco ha battuto in rimonta negli ottavi di finale il numero 1 al mondo Novak Djokovic con il punteggio di 4-6, 7-5 6-4.

L’apuano domani giocherà il ‘derby’ contro l’altro italiano in corsa per il titolo, Jannik Sinner. Dopo quasi tre ore di battaglia, più un’ora di interruzione per pioggia. Lorenzo è stato bravo a cambiare gioco e atteggiamento da metà del secondo set, quando sotto 2-4, ha cominciato a variare e dominare gli scambi, complice anche un Nole fasciato (gomito e coscia) e falloso (46 errori gratuiti). Lo stop per pioggia ha dato ulteriore carica a Musetti, quarto giocatore italiano a imporsi con Djokovic dopo Volandri, Cecchinato e Sonego e nono di sempre a farlo contro il n°1 del mondo.

