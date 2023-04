Sarri: “Squadra aggressiva, campo ridotto e gente addosso, sarà una gara difficile”

“La partita di domani sarà come una Parigi-Roubaix, piena di tratti di pavè”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che domani arriverà al Picco per proseguire la propria corsa e consolidare il secondo posto in classifica dietro al Napoli di Spalletti.

“Ci aspetta una gara difficile – ha detto oggi alla vigilia – l’ambiente è particolare e nelle ultime 6 sfide in casa hanno perso una sola volta e battuto l’Inter. Loro sono aggressivi, ti ritrovi la gente addosso, il campo è ridotto e hanno momenti di palleggio di buon livello. Senza le giuste motivazioni si paga di sicuro un ambiente così. Potrebbe essere la classica partita in cui potremmo peccare di superficialità, la prestazione di domani mi renderebbe contento per la mentalità”.

Così invece su Immobile: “Ciro sembra in crescita da due settimane e si allena con continuità, non è ancora al 100% e vedremo quanto ci potrà dare”.

