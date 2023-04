Savona, una mostra al Mazzini-Da Vinci ricorda la Resistenza sul confine italo-svizzero e la Shoah

Savona. Una mostra per ricordare la Resistenza sul confine italo-svizzero e la Shoah. E’ quella allestita presso l’aula magna dell’Istituto savonese di Istruzione Superiore Mazzini-Da Vinci, composta da 12 pannelli con testi e immagini.

L’importanza e l’originalità di questo apparato documentario, presentato per la prima volta in Liguria, deriva dal ritrovamento e dalla recente pubblicazione della Chronik, il diario della guardia di frontiera tedesca. Corredato da 300 fotografie scattate in tempo reale, testimonia meticolosamente le azioni di repressione e cattura condotte dai posti di controllo tedeschi sul confine italo-svizzero nel 1943.

