Scappa in preda al panico, la fuga a nuoto nel porto di Ospedaletti

Ospedaletti. Emergenza nel pomeriggio di ieri a Ospedaletti per un uomo di 50 anni, con presunte patologie psichiatriche, che si è gettato nel porto di Baia Verde per sfuggire agli agenti della polizia municipale e ai carabinieri intervenuti sulla spiaggia su richiesta di alcune persone che lamentavano di essere state importunate. Stando a quanto si apprende, il protagonista della vicenda si sarebbe reso responsabile del lancio di un sasso nei confronti di un’agente della polizia locale (rimasto illeso) da cui poi sarebbe scaturito un vero inseguimento.

Per sfuggire al fermo, l’uomo, arrivato fino alla soglia del cantiere di Baia Verde, si è prima arroccato sugli scogli – facendo scattare l’intervento della motovedetta della capitaneria di Porto di Sanremo -, quindi si è tuffato nello specchio acqueo dell’approdo incompiuto, fuggendo a nuoto fino a raggiungere la diga foranea. Per riuscire a intercettarlo e per paura che potesse annegare, le forze dell’ordine hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sul posto hanno mobilitato la squadra sommozzatori proveniente da Genova. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte senza esito fino a questa mattina, quando verso le 7 i militari hanno ritrovato il fuggitivo sulla spiaggia, né più né meno dov’era partito tutto l’episodio, a tratti surreale. A soccorrerlo è intervenuto l’equipaggio di Matuzia Emergenza che ha trovato il signore in lieve stato di disidratazione e con ferite al corpo probabilmente riconducibili a cadute tra gli scogli.

