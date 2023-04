Shipping 4.0, anche l’assessore Benveduti a Bruxelles: “Liguria porta efficiente tra Europa e resto del mondo”

Liguria. Anche l’assessore allo Sviluppo economico con delega ai Porti e alla Logistica di Regione Liguria Andrea Benveduti ha preso parte a Shipping 4.0, il forum organizzato da Promoest in programma a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo.

Innovazione, tecnologia, digitalizzazione, logistica, transizione ecologica. Questi i temi al centro della settima edizione. “La Liguria è tradizionalmente la porta d’ingresso del Nord Italia e d’Europa per tutti i tipi di traffici mondiali. Per troppi decenni il nostro territorio ha scontato un deficit infrastrutturale che, unito ai tempi dettati dalla burocrazia, ha fortemente rallentato potenziali importanti di sviluppo economico – sottolinea Benveduti – A Bruxelles ho avuto modo di ribadire l’importanza che avranno i prossimi anni per la crescita del nostro sistema portuale, anche grazie all’arrivo di oltre 20 miliardi di risorse che, ci auguriamo, porteranno finalmente a compimento la realizzazione di interventi vitali per superare finalmente certi stringenti vincoli logistici”.

