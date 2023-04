Urbanistica, il Comune vuole modificare il Puc: più semplice convertire in case edifici religiosi

Genova. Licenziata stamani in commissione Sviluppo economico in Comune a Genova la proposta di modifica al Puc da parte della giunta che include cambiamenti in tema di sostenibilità ambientale e semplificazione delle norme e che ha anche l’obiettivo di favorire l’edilizia scolastica così come previsto dal Pnrr nonché quella pubblica.

“Vogliamo aggiornare il Puc – spiega l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia – per migliorare sia il governo sia la gestione del territorio, sono emerse sfide che ci coinvolgono dal punto di vista ecologico e ambientale, l’acqua che piove dal cielo non è più da considerarsi un bene illimitato ma va raccolta, conservata e riutilizzata mentre i cambiamenti climatici impongono un cambio di passo anche negli interventi edilizi con l’uso di asfalti drenanti, la depavimentazione, l’innesto di alberature nei parcheggi”.

