Vela, Intercircoli 2023: sabato e domenica l’epilogo del 32° Campionato

Genova. Sabato e domenica prossimi si chiuderà la 32ª edizione del Campionato Intercircoli, con la prova di recupero e la regata conclusiva. Le condizioni meteo marine previste non sono delle migliori: si prevede infatti mare molto mosso con onde di 2,4 metri che metteranno in difficoltà un po’ tutti. In particolare, saranno in sofferenza le imbarcazioni più piccole.

Il Trofeo Intercircoli verrà assegnato nell’ambito della classe metrica al club col maggior punteggio. Nel caso specifico, sarà difficile ribaltare lo strapotere delle imbarcazioni della LNI di Sestri Ponente che sono nell’ordine Articolo V, Woodstock e Maretta 4.

