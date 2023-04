Ventimiglia, confronto tra candidati sindaco a Latte. Maria Spinosi: «Orengo si organizzi, come fanno Coppo e Maccario»

Ventimiglia. «Le problematiche che avete da tantissimi anni in merito a sicurezza stradale, asfalti e mancanza di parcheggi, derivano tutto da una cosa: il Conad. A Maccario e Coppo non viene consentito quello che viene consentito a Orengo. La nostra proposta è quella che l’imprenditore locale si organizzi, come hanno fatto Coppo e Maccario che hanno depositi merci dislocati a Bevera, e quando entrano in città usano i Porter. In questo modo il problema della sicurezza stradale a Latte verrebbe risolto alla radice».

A dirlo, durante il confronto pubblico tra candidati sindaco di Ventimiglia, svoltosi in serata presso il campetto della parrocchia in piazza San Bartolomeo a Latte, è il candidato del centrosinistra Maria Spinosi. Senza usare mezzi termini, Spinosi rispondendo alla domanda su come garantire un maggior controllo della viabilità all’altezza della rotonda, ha dichiarato che il problema principale sono i grossi camion che spesso, per scaricare merci nel supermercato dell’imprenditore ventimigliese, non solo creano ingorgo e traffico, ma arrivano addirittura a bloccare lo scorrere regolare della viabilità, costituendo un pericolo.

