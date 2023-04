A rischio la prima del “Pacinotti” di Levanto, undici sindaci chiedono la deroga

Di fronte al rischio che la prima classe nella sede distaccata non raggiunga il numero minimo di alunni necessario per essere istituita, il primo cittadino di Levanto, Luca Del Bello, e i colleghi di dieci Comuni della Val di Vara hanno scritto agli uffici scolastici regionale e provinciale per sollecitare una deroga che consenta di mantenere in attività l’intero quinquennio dello scientifico anche il prossimo anno. Sono i primi cittadini di Borghetto Vara, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago, dal cui territorio arrivano la maggior parte degli studenti dell’unico istituto superiore di tutta la Riviera Spezzina.

Senza il “Pacinotti” di Levanto, sede distaccata dell’istituto spezzino che conta circa un migliaio di studenti nel capoluogo, “gli studenti levantesi e del comprensorio della riviera e della Val di Vara verrebbero privati della possibilità di proseguire il proprio percorso di formazione scolastica sul territorio, obbligandoli a trasferte in treno o in corriera nel capoluogo, con conseguente dispendio di tempo e disagi logistici e organizzativi per loro stessi e per le loro famiglie”, si legge nella missiva.

