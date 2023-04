A Sampierdarena nasce l’associazione A mae Samp: “Vorremmo quote di minoranza”

È stata fondata a Sampierdarena la nuova associazione “La mia Sampdoria – A mae Samp”. Formata da 19 soci di tutta la Liguria accomunati dalla passione per i colori blucerchiati e dalla preoccupazione per l’attuale situazione del club, ha messo le radici presso lo stadio “Morgavi” visto che la Sampierdarenese ha messo a disposizione le sue strutture per la sede.

Un richiamo proprio alle radici della Sampdoria, nata dalla fusione della storica Sampierdarenese e dell’Andrea Doria. Richiami alla storia evidenti anche nel simbolo in cui campeggiano in controluce i gemelli del goal Vialli e Mancini. Tra gli obiettivi elencati via social, il più ambizioso è la volontà in futuro di entrare a fare parte con quote di minoranza del CdA della Sampdoria, per provare a far sentire la propria voce anche dall’interno.

» leggi tutto su www.genova24.it