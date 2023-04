Alassio, 800mila euro per la messa in sicurezza della via Aurelia

Alassio. La firma della consegna lavori è prevista per giovedì 20 aprile, ma stamani si è concluso l’iter procedurale per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del tratto di via Aurelia nella zona tra il Baba Beach e la discoteca Le Vele di Alassio.

“Si tratta di un intervento che rientra nel programma delle opere di messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture stradali – spiegano dall’amministrazione comunale alassina – del valore di ottocentomila euro, che prevede la realizzazione di una scogliera protettiva a mare e il rinforzo del versante a terra, compromesso dall’erosione costiera nel corso degli anni”.

» leggi tutto su www.ivg.it