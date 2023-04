Asl 1, all’ospedale di Imperia arriva il “prericovero centralizzato”

Imperia. Anche all’ospedale di Imperia, a partire dal 17 aprile 2023, farà la sua comparsa il “prericovero centralizzato”. In un’unica location del nosocomio del capoluogo, al secondo piano della “Palazzina B” si avrà un servizio che concentra, normalmente in una sola mattina, gli esami, le visite e le pratiche amministrative per stabilire l’idoneità clinica, eventuali azioni di sostegno e le modalità di preparazione all’intervento chirurgico programmato.

In questo modo si potranno riorganizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione, i pazienti avranno un miglioramento del percorso oltre ad una segnaletica adeguata ed una omogenizzazione e semplificazione delle procedure. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14.

