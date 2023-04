Genova. Sulla A7 Serravalle–Genova, alle ore 17:00 circa, sono terminati gli interventi di ripristino della galleria Boccardo, nel tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano, ed è stata disattivata la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta precedentemente installata per consentire lo svolgimento delle lavorazioni necessarie.

Lo comunica in una nota Autostrade.

