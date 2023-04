Milano. Un bambino di 5 anni mentre imparava ad andare in bicicletta senza rotelle, ha scontrato un’anziana di 87 anni che è caduta, ha battuto la testa ed è morta poco dopo in ospedale. Il padre del bambino ora è indagato per omicidio colposo.

L’episodio si è verificato a Milano nel mese di marzo ed è stato riportato dalle Cronache milanesi del Corriere della Sera.

» leggi tutto su www.ivg.it