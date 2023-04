Conclusa l’assemblea del Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Riviera ligure Dop

Si è tenuta ieri ad Imperia l’Assemblea del Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di Oliva Riviera Ligure Dop. È stato approvato il bilancio ed è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Il nuovo Cda, riunitosi al termine dell’assemblea dei soci, è composto dal presidente Carlo Siffredi, dai vicepresidenti Sandro Gagliolo e Alessandro Venturino, che risultano confermati come i consiglieri Alfredo Anfosso, Demis Bassan, Luciano Benza, Davide Gelone, Marco Lucchi, Stefano Saguato e Agostino Sommariva, mentre entrano in consiglio Piero Merano, Giuseppe Polla e Stefano Roggerone.

Nella discussione è stata evidenziata la difficile situazione produttiva in cui versa la filiera e sono emerse le priorità di azione per affrontare le criticità con una strategia di settore che coinvolga istituzioni, centri di eccellenza e associazioni in unità di intenti. I temi di attualità sono, ad esempio, la carenza idrica e le tecniche agronomiche così come la difesa fitosanitaria delle produzioni.

“Al paradigma qualità e autenticità certificata affiancheremo i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle nostre produzioni. In assemblea e nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione è stata rinnovata la volontà di essere da impulso al settore delineando un percorso che dia risposte alle aziende grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati come Regione, associazioni e centri di ricerca” dichiara Carlo Siffredi, Presidente del Consorzio per la tutela dell’olio Riviera ligure Dop. Nel frattempo, il Consorzio porta avanti importanti iniziative le quali, al termine del confronto con il Ministero e la Commissione Europea, consentiranno alle aziende liguri di proporre sul mercato, in modo maggiore e ancora più semplice, le loro produzioni di qualità legate al territorio di produzione.

