Consorzio Olio Dop, rinnovo del Cda: “Piano contro la siccità e difesa della produzione”

Ponente. Si è tenuta l’Assemblea del Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Riviera Ligure DOP. È stato approvato il bilancio ed è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per i prossimi quattro anni.

Il nuovo CdA, riunitosi al termine dell’assemblea dei soci, è composto dal presidente Carlo Siffredi, dai vice presidenti Sandro Gagliolo e Alessandro Venturino, che risultano confermati come i consiglieri Alfredo Anfosso, Demis Bassan, Luciano Benza, Davide Gelone, Marco Lucchi, Stefano Saguato e Agostino Sommariva, mentre entrano in consiglio Piero Merano, Giuseppe Polla e Stefano Roggerone.

» leggi tutto su www.ivg.it