Dal 18 aprile al Galata Museo del Mare la mostra fotografica “Giardini disobbedienti”

Genova. Dal 18 aprile il Galata Museo del Mare ospita in Saletta dell’Arte la mostra Giardini disobbedienti, collettiva che riunisce 25 fotografi di diverse generazioni ed orientamento stilistico che interpretano il tema del giardino. L’esposizione, curata da Maria Sabina Berra e Pio Tarantini, che vuole rendere omaggio all’edizione 2023 dei Rolli Days, sarà visitabile fino al 15 maggio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’esposizione vuole rappresentare una sfida per esprimere la complessità del linguaggio fotografico fondata sulla tensione semantica che sorge nell’accostare lavori diversi messi a punto per scopi differenti. Un’indagine fotografica sulla natura tra documentazione e interpretazione con una selezione di fotografie combinate al fine di costruire una nuova narrazione in grado di riattivare nuovi significati. Venticinque fotografi di diverse generazioni e orientamento stilistico interpretano il tema del giardino, non soltanto sotto il profilo documentario, ma spaziando in diversi ambiti concettuali che fanno diventare questo luogo di per sé così caratterizzato nella realtà, un luogo della mente e della fantasia. Un’impostazione che giustifica il titolo, Giardini disobbedienti, perché rispondenti appunto più alle imprevedibili poetiche e concezioni della fotografia degli artisti esposti.

» leggi tutto su www.genova24.it