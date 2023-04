DEF, Ghio (PD): “Il governo continua a non rafforzare la sanità pubblica”

Liguria. “Il Documento di economia e finanza presentato in questi giorni dimostra ancora una volta che per questo governo gli investimenti nella sanità pubblica non sono prioritari. Le misure proposte contribuiscono a smantellare il diritto universale alla cura, soprattutto nei confronti delle persone con meno possibilità, visto che si stimano valori di spesa pari al 6,7% del Pil nel 2023, del 6,3% nel 2024 e del 6,2% nel 2025 e 2026, una percentuale inferiore rispetto ai governi precedenti che hanno stanziato anche il 7% e nettamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei come la Francia e la Germania dove i fondi pubblici destinati alla Sanità superano, in alcuni casi, il 9% del Pil. Quanto è successo durante la pandemia non è servito a far capire quanto invece sia prioritario e fondamentale investire sulla Sanità”. Così la deputata del Partito Democratico Valentina Ghio dopo la presentazione del DEF.

“Un dato preoccupante che dimostra la direzione che questo governo sta prendendo, confermata anche dalle parole del Ministro Fitto sulle case di Comunità e il rischio di perdita dei fondi del Pnrr per la loro costruzione, e dalle politiche di autonomia differenziata, che amplifica le disuguaglianze fra i territori nell’ottenere servizi essenziali”, aggiunge Ghio.

