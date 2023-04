Funivie, sbloccata la cassa integrazione. Arboscello: “Soddisfatto, ora un percorso condiviso per dare un futuro all’impianto”

Cairo Montenotte/Savona. “Accolgo con soddisfazione lo sblocco da parte di INPS al pagamento della cassa integrazione per i lavoratori di Funivie. È stata utile in questo senso, l’audizione nella III commissione consigliare attività produttive, della quale sono vicepresidente, della struttura commissariale, dell’Autorità portuale di sistema, dei Comuni di Savona e Cairo Montenotte, dell’Unione Industriali di Savona, dei sindacati e delle RSU. Ora la partita sulla quale sono chiamati tutti i soggetti coinvolti, in particolare la struttura commissariale e Regione Liguria, è quella della ricostruzione dell’impianto e la formazione del personale per la nuova messa in funzione”.

A dichiararlo è il consigliere regionale e esponente del Partito Demcratico Roberto Arboscello.

