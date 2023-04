Montecarlo. Giornata dedicata all’atletica presso lo Stade Louis II di Montecarlo, con possibilità per molti giovani dell’Atletica Arcobaleno Savona e dell’Atletica Run Finale Ligure di mettersi in buona evidenza.

Tra i risultati più significativi segnaliamo l’affermazione (con una grande prova in solitaria), per la junior Alessia Laura sui 1.000 metri, chiusi in 2.18.73. Alle sue spalle si è migliorata l’allieva Asia Zucchino portando il personale a 2.28.45 e chiudendo in 4a posizione.

