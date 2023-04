Il Comune acquisisce (gratis) la Torre degli Embriaci: “Così sarà fruibile dai turisti”

Genova. La Torre degli Embriaci entra nel patrimonio della civica amministrazione. Lo ha deciso la giunta comunale, su proposta dell’assessore al patrimonio Francesco Maresca, approvando l’acquisizione gratuita dell’immobile di piazza Embriaci 5, donato dagli attuali proprietari.



“La torre – spiega l’assessore Maresca – è un monumento storico di straordinario interesse architettonico, che vogliamo preservare e valorizzare, sfruttandone le potenzialità turistiche. L’acquisizione non è stata un’operazione per nulla scontata e ringrazio gli uffici del Patrimonio per il lavoro svolto, risolvendo annose problematiche collegate a vincoli e servitù che gravavano sui condomini confinanti. L’acquisizione permetterà la concreta fruibilità turistica di un bene di notevole valore storico consolidando ancora di più Genova nel ruolo di città di riferimento culturale e artistico a livello internazionale”.

