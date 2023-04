Imperia, il Prefetto incontra i sindacati

Imperia. Il Prefetto Valerio Massimo Romeo, ha incontrato stamani i segretari provinciali della CGIL, Fellegara Fulvio, della CISL, Antonietta Pistocco e della UIL, Riccardo Ronca in rappresentanza della segretaria provinciale Milena Speranza. L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, ha costituito un utile momento di conoscenza dei sindacati maggiormente rappresentativi, per la prosecuzione di un proficuo rapporto collaborativo istituzionale già in essere con la Prefettura di Imperia. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata su tematiche di maggiore interesse per la Provincia di Imperia in un quadro di condivise azioni tese a garantire ulteriori condizioni di sviluppo dell’economia e dei servizi della realtà imperiese.

In tale direzione, particolare attenzione è stata rivolta dalle organizzazioni sindacali alla prioritaria esigenza di attivare ogni iniziativa tesa al miglioramento delle infrastrutture viarie, in particolare l’autostrada A10 e della rete ferroviaria, ancora oggi in condizioni tali da rendere estremamente difficoltosi i collegamenti con il capoluogo. Da parte delle organizzazioni sindacali, infatti, tali esigenze sono state ritenute di estrema importanza poiché le evidenti criticità esistenti da tempo sulla rete autostradale e ferroviaria costituiscono una delle principali cause che determinano una forte limitazione alle iniziative di sviluppo economico e delle attività produttive della Provincia di Imperia. Sul punto, Prefetto e sindacati hanno convenuto sulla necessità di attivare tavoli di confronto con gli enti interessati per ricercare ogni possibile e urgente intervento atto a superare le suddette annose problematiche nell’interesse dell’economia imperiese.

» leggi tutto su www.riviera24.it