La rovente questione delle Cinque Terre: dal carico di borghi e stazioni, all’ipotesi del Sentiero azzurro a “senso unico”

Nove giorni al prossimo ponte dopo “l’assalto” pasquale. Una condizione che questa mattina ha fatto ritrovare i sindaci delle Cinque Terre e il Parco nazionale a confrontarsi e preparare, per la Regione, una serie di accorgimenti che possano limitare i disagi e scongiurare situazioni di rischio su e giù per i i borghi e i sentieri più ammirati del mondo. Dopo il direttivo straordinario di stamani i sindaci e il Parco sono già in pista per raggiungere Genova e incontrare l’amministrazione regionale dalle 18.

L’incontro di stamani si è focalizzato sui “i dati relativi all’analisi dei flussi registrati dai sistemi di minitoraggio del Parco Nazionale lungo la rete sentieristica che ha registrato la massima affluenza nella giornata di sabato 9 concentrata nella fascia oraria tra le 12 alle 15, lungo il sentiero di costa Sva da Monterosso a Corniglia – fanno sapere dal Parco nazionale -. Le criticità maggiori sono state rilevate lungo il tratto Monterosso – Vernazza, caratterizzato da passaggi di larghezza ridotta, dalla particolare verticalità e da un incremento di passaggi importante, caratteristiche associabili a percorsi di montagna, da affrontare con la dovuta preparazione e con l’abbigliamento adeguato.

In previsione di una probabile replica dello stesso scenario nei prossimi ponti sono state valutate dal Consiglio alcune misure di ottimizzazione della fruizione dei percorsi più richiesti nel rispetto della carryng capacity e della massima sicurezza dei sentieri.

Tra le iniziative che saranno introdotte, il potenziamento dei presidi di controllo e informativi sul sentiero Verde Azzurro e sulla rete escursionistica del Parco, a cura dei Carabinieri forestale, delle Guardie ecologiche volontarie, dell’Associazione Carabinieri e del personale dell’Ati 5 Terre oltre a misure di regolazione dei flussi che verranno definite a valle dei sopralluoghi tecnici programmati per la prossima settimana”.

