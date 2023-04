La scoperta, gli scavi, gli interventi: un volume dedicato alla necropoli di Cafaggio

Sabato 15 aprile alle 15.30 nella sala conferenze di Casale Gropallo, area archeologica di Luni, si terrà la presentazione del volume La necropoli di Ameglia Cafaggio, di Anna Maria Durante e Silvia Landi. Presenta Adriano Maggiani, Senior Researcher in Etruscologia e antichità italiche all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Vice-presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici. Il volume, dedicato alla necropoli preromana di Ameglia, in località Cafaggio, è il frutto di un lungo e approfondito percorso di ricerca curato da Anna Maria Durante e Silvia Landi. I saggi raccolti nell’imponente testo ne ripercorrono la storia, dalla scoperta del sito, nel 1975, alle complesse campagne di scavo, condotte ogni anno fino al 1987, documentando le acquisizioni dell’area sottoposta a vincolo, le opere di valorizzazione dei monumenti, monitorate e sostenute con cura dalla Soprintendenza, le azioni di restauro e di conservazione compresa la preziosa documentazione dei materiali, propedeutica a ogni futura attività di studio e di restituzione alla comunità. Ingresso libero sino a esaurimento posti, non è necessaria la prenotazione. L’iniziativa fa parte del ciclo “Letture lunensi”, organizzato da Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Liguria.

