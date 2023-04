La Tarros a un passo dal sogno. Coach Scocchera: “Sappiamo tutti cosa ci stiamo giocando, spero in un PalaSprint esaurito”

Domenica ore 18 Palasprint di Via Parma, per scrivere la storia. Dopo anni di tentativi appassionati, playoff dolci e amari, lo Spezia Basket Club e il suo sponsor storico, la Tarros, possono davvero guardare al salto di categoria. Basterà, si fa per dire, battere i rossoblu della Pallacanestro Prato Dragons per ottenere l’aritmetica promozione in serie B, il terzo livello della pallacanestro italiana, che alla Spezia manca ormai dal lontanissimo 1982. Un ultimo sforzo per liberare la gioia ma non sarà una partita affatto facile visto che Prato è appena sotto i bianconeri in una classifica che, a due giornate dalla fine, conosce un solo verdetto ormai certo, la promozione del Cecina cui si aggiungeranno altre tre squadre. Coach Andrea Scocchera e i suoi ragazzi ad un passo dal paradiso ma adesso è il momento di concentrarsi e di caricare nel modo corretto un’attesa febbrile che si respira anche fra gli sportivi. “Contro Agliana abbiamo sbagliato l’approccio alla partita – spiega l’allenatore bianconero -, non succederà di nuovo. Quella sconfitta, arrivata dopo 8 vittorie consecutive, a questo punto della stagione, non poteva e non doveva buttarci giù: abbiamo guardato subito avanti, sappiamo quanto la partita di domenica sia importante e quanto potrebbe valere. I ragazzi stanno bene, sono carichi e concentrati. Sappiamo, vista appunto la posta in palio, sia per noi che per i nostri avversari, che sarà importante mantenere i nervi saldi. Sappiamo tutti che cosa vorrebbe dire vincere contro Prato, c’è consapevolezza dell’importanza della partita e c’è la giusta concentrazione, ma l’ambiente è tranquillo, come deve essere, troppa pressione può essere rischiosa”.

