L’addio della città a Paolo Odone: “Un uomo che amava Genova come pochi altri”

Genova. Gremita la basilica di Santa Maria Assunta in Carignano per l’ultimo saluto a Paolo Odone, storico presidente della Camera di commercio di Genova e presidente dell’Aeroporto. Il feretro è stato avvolto nella bandiera con la croce di San Giorgio, tributo a un uomo “che amava Genova come pochi altri“, qualità che gli hanno riconosciuto le tante personalità intervenute.

Tantissimi i volti noti presenti alle esequie. Per le istituzioni il sindaco Marco Bucci, il presidente ligure Giovanni Toti, il viceministro Edoardo Rixi, e poi parlamentari, consiglieri, assessori ed ex assessori, figure di spicco di ogni colore politico. C’è il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, con cui Odone era legato per lavoro e per amicizia. Poi gli attuali vertici della Camera di commercio, dal presidente Luigi Attanasio al segretario generale Maurizio Caviglia, quindi Alessandro Cavo che lo ha affiancato alla presidenza di Ascom, il direttore generale dell’Aeroporto Piero Righi. E molti altri esponenti del mondo economico, imprenditoriale e sindacale della città e della regione.

» leggi tutto su www.genova24.it