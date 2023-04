Savona/Altare. Una lite tra ragazzi inizia a Savona, nei pressi del Bowling, poi sfocia in un agguato ad Altare. A rimanere ferito un minorenne con una violenta sprangata sul collo. E’ successo durante la serata della vigilia di Pasqua.

Il giovane, dopo il diverbio, era appena rientrato ad Altare in pullman quando il resto del gruppo, dopo averlo seguito in auto, lo ha aggredito in piazza Vittorio Veneto. Fortunatamente, il ferito è riuscito a chiamare i soccorsi prima di svenire.

