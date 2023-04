Genova. Al mattino qualche nube sui versanti padani in via di attenuazione, cielo sereno altrove. In giornata cielo quasi ovunque sereno, ma con nubi in parziale aumento in serata ad iniziare da ovest.

Situazione: A seguito del sistema frontale si stabiliscono sulla Liguria condizioni di variabilità, ma con prevalenza di schiarite. Temperature piuttosto fresche specie al mattino.

