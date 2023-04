Montefiori sul bando di gestione: “Il Comune considera il Camec non un valore ma un orpello per la città”

“Il comune vuole “spacciare” per una operazione di apertura quella che è di fatto l’ ennesima misura di esternalizzazione di una componente importante dell’offerta culturale locale. Mentre in altri anni si era cominciato a sperimentare il Camec come luogo di partecipazione condivisa del tessuto artistico e degli operatori culturali locali, cercando di valorizzare la straordinaria ricchezza che esso presenta, maturata dagli anni del “premio del golfo” in poi, oggi il comune liquida questo patrimonio, delegando ad altri la programmazione e continuando a disinteressarsi della partecipazione e dell’ insieme dei nostri artisti”. Così Iacopo Montefiori, segretario provinciale del Partito Democratico, commenta la notizia pubblicata ieri (leggila qui), sul bando lanciato dal Comune della Spezia sulla falsa riga di quanto fu fatto nel recente passato per le strutture del Dialma Ruggiero e del Centro Allende: “La pubblicazione dell’avviso per la valorizzazione del Camec è un altro disimpegno del Comune nella gestione della cultura, settore che peraltro non ha un assessore dedicato né un ente di gestione ormai da tempo – continua Montefiori -. Dopo la Dialma Ruggiero e il Centro Allende, il Comune intende disfarsi di un altro pezzo considerato non un valore per la città ma un orpello. Da tempo il Camec va avanti alla giornata, senza un programma pluriennale, senza un progetto di valorizzazione e scambio delle collezioni pubbliche, con personale sempre più ridotto all’osso e orari ridotti. Dopo la stagione iniziale segnata da grandi esposizioni (Tinguely e Munari, Pistoletto, Matamoro, Shangai art museum), il Centro d’arte moderna e contemporanea vive da anni una profonda crisi proprio nel momento in cui città più vicine a noi, come Genova, Parma e Pisa, pur non dotate di una struttura di simili dimensioni, offrono grandi esposizioni che attraggono pubblico da tutta Italia”.

