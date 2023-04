Osho Federico Palmaroli ospite dei “Martedì letterari” del Casinò di Sanremo

Sanremo. Venerdì 21 aprile alle 18 nel Teatro dell’Opera del Casinò Federico Palmaroli Osho presenta: “Come dice Coso. Un anno di satira” (Rizzoli). Ingresso libero e gratuito sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Come dice Coso . Un anno di satira. (Rizzoli)

Diario di viaggio dell’anno appena trascorso, compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe di una politica sempre più distante dalla gente. Il nuovo libro di Federico Palmaroli è tutto questo, ma soprattutto è un libro che regala buonumore.

