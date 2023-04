Ospedaletti, il 15 aprile open day della Croce Rossa

Ospedaletti. Truccabimbi, misurazione della pressione arteriosa, esposizione delle attività di Croce Rossa Italiana. Questo e tanto altro è in programma per domani, sabato 15 aprile a partire dalle 10,30, grazie ai volontari che, ospiti nel dehors del Bar Alexandra, a pochi metri dalla sede dell’Unità Territoriale inaugurata il mese scorso in via Matteotti 116, allestiranno il banchetto di Croce Rossa, in collaborazione con U Descu Spiaretè e la gradita presenza della sezione locale della Protezione civile.

«Una vera e propria giornata porte aperte alla Croce Rossa -illustra il presidente Ettore Guazzoni– un modo per entrare a 360 gradi nel territorio. Sarà anche la prima di una bella collaborazione con U Descu Spiarete’ che si occupa dell’organizzazione di eventi turistici e culturali ai quali garantiremo assistenza, primo su tutti “Passeggiando Assaporando” del 30 aprile prossimo».

