Pallavolo, Serie B2 ad un passo per Vigo Albenga. Coach Siccardi: ”Le ragazze sono forti, domani a Genova per la promozione”

Albenga. Ad un passo dalla gloria. L’annata delle società sportive ingaune sta decisamente superando le aspettative: come noto, all’Albenga di Pietro Buttu sembra mancare soltanto la matematica per l’approdo in Serie D, questo mentre nella Serie C di volley il sestetto allenato da coach Siccardi domani sera potrebbe già festeggiare la promozione in Serie B2.

Cresce l’attesa dunque in casa Vigo Albenga per quello che sarebbe il raggiungimento di un traguardo storico, un risultato frutto di una prima fase di campionato e di un girone playoff letteralmente dominati. “Da parte nostra c’è tanta consapevolezza – ha dichiarato Giordano Siccardi -. Le ragazze negli allenamenti sono sul pezzo, sono forti sia sportivamente che come donne. Dopo aver perso un punto a Genova contro Normac AVB nella seconda giornata dei playoff sarebbe potuta subentrare un po’ di paura, ma nelle successive quattro partite abbiamo inanellato una serie di 3-0 che ha dimostrato la nostra forza. Ho la fortuna di allenare delle giocatrici davvero incredibili”.

