Liguria.Sei nuovi casi di peste suina in Liguria, tutti in provincia di Savona. Nel dettaglio sono stati riscontrati a Giusvalla (quattro), quattro a Mioglia (dodici) e uno a Stella (cinque).

I positivi sono ora 583, diciotto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 368 le positività totali e in Liguria crescono a 215.

