Portovenere civica alla manifestazione di “Palmaria sì, Masterplan no”

“Sabato 15 aprile vedrà la nostra lista impegnata nella tutela degli interessi del territorio. A partire dalla mattina parteciperemo convintamente alla manifestazione convocata dalle associazioni e dai movimenti ambientalisti per contrastare il saccheggio della Palmaria tramite il Masterplan sostenuto a gran voce dall’amministrazione uscente”. E’ quanto si legge in una nota di Portovenere civica che prosegue:” Tutela dell’ambiente e stop alla privatizzazione selvaggia sono prospettive che condividiamo con il mondo ambientalista e che intendiamo portare avanti in consiglio comunale a difesa del territorio e degli interessi della comunità, per questo a partire dalle 12.00 in Palmaria con chi vuole difenderla a tutti i costi. Nel pomeriggio alle 16.30 terminata la manifestazione, invece continuerà il ciclo di confronti da noi promosso con tutti i candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni. L’incontro si svolgerà presso la sala conferenze del Grand Hotel Portovenere e, nuovamente, tutti i candidati sono stati invitati a partecipare a questo momento per confrontarsi pubblicamente sulle tematiche che nei prossimi anni incideranno sulla vita di tutti i cittadini”.

