Priamar Liguria, prima stagione tra ‘i grandi’ per Paolo Ghini: “Livello della Prima Categoria sorprendente, vogliamo salvarci”

Savona. Domenica la Priamar Liguria sfiderà il Città di Cogoleto in occasione della gara d’andata dei playout del girone B del campionato di Prima Categoria. La partita, un match in cui entrambe le squadre dovranno cercare di limitare al massimo gli errori per centrare l’obiettivo, vedrà sicuramente tra i protagonisti Paolo Ghini, giovane centrocampista elogiato da Gianfranco Pusceddu per la grande personalità e l’impatto avuto con la prima squadra.

In vista del match non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del classe 2005, ragazzo il quale è intervenuto per raccontare la sua prima stagione ‘tra i grandi’: “Mi trovo davvero bene con la squadra e con il mister. Essendo il più piccolo ho lavorato molto per guadagnare i miei spazi, ma il mio cercare di dare sempre il massimo è stato ripagato con la fiducia dell’allenatore. La nostra stagione è iniziata bene, poi durante la stagione siamo crollati e l’umore era un po’ basso. Abbiamo recuperato alla grande nel finale, ora puntiamo a fare bene in vista dei playout”.

