Quindicenne accoltellata in centro storico, il giovane aggressore: “Pronto al ricovero in una comunità terapeutica”

Genova. Non ha risposto alle domande del giudice il 19enne italiano, residente nel Tigullio, che all’alba di mercoledì in via San Luca nel centro storico genovese ha accoltellato una 15enne con cui si stava frequentando da un paio di settimane.

Un gesto per il quale nessuno dei protagonisti al momento fornito una spiegazione. Quello che si sa è che la ragazzina la sera prima si era allontanata dalla comunità per minori dove era ospitata e aveva passato la notte in giro con il 19enne e un gruppo di amici. Poi all’alba, secondo quanto raccontato dalla vittima. all’improvviso mentre stavano camminando il ragazzo ha tirato fuori il coltello e l’ha colpita a un fianco.

