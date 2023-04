‘Santa’: acquisto di Villa Carmagnola, sì del consiglio; la minoranza esce dall’aula

Arriva il sì del consiglio comunale. Il Comune di Santa Margherita acquista ufficialmente Villa Carmagnola. Lo fa per 1 milione 380 mila euro, in gran parte derivati dalla vendita di Villa Lomellini, che aveva portato nelle casse comunali 1 milione e 100 mila euro. Lo fa, però, senza la minoranza in aula. Jolanda Pastine, in apertura di discussione, parla a nome di tutta l’opposizione lamentando che “la documentazione è stata trasmessa solo ieri alle 18.30, nel rispetto dei tempi tecnici ma non di quelli necessari a studiare nei particolari un’operazione che ci lascia dei dubbi sia nel metodo che nel merito”. Per il Sindaco Paolo Donadoni (che in risposta alla minoranza sottolinea di aver proposto lo svolgimento del consiglio il prossimo 19 aprile) due sono i risultati che la città porta a casa. Il primo di carattere patrimoniale: il Comune ingloba una villa di oltre 1000 metri quadrati in buone condizioni e in pieno centro, con un polmone verde di oltre 4 mila metri quadrati, dopo aver alienato una villa di 225 metri quadrati giudicata in condizioni pessime, corredata da un piccolo giardino e in posizione decentrata.

“L’acquisto – spiega il Sindaco – dice no all’ipotesi di destinazione residenziale e al rischio di speculazione edilizia. Il bene mantiene una destinazione culturale, finalizzata al pubblico interesse grazie a una collaborazione con l’Università di Genova”. Villa Carmagnola diventerà quindi teatro di eventi formativi, didattici e convegnistici che, nelle previsioni della Giunta, avranno un respiro internazionale. Il vicesindaco, Emanuele Cozzio, dà ancora più corposamente la misura del sentimento con cui l’amministrazione ha affrontato questo capitolo di vita amministrativa dichiarando quello di giovedì 13 aprile “il consiglio più importante degli ultimi due mandati”.

