Scontri tra tifosi laziali e spezzini in pieno centro: sangue, vetri e danni in Via Napoli. Poi gli ultras biancocelesti vengono scortati verso la stazione

Cinghiate, pugni, bastonate e bottigliate. Lo scontro tra i tifosi laziali e quelli spezzini che è avvenuto intorno alle 17.30 pomeriggio in pieno centro città ha visto sfoggiare tutto il repertorio della furia ultras, lasciandosi alle spalle sangue e vetri rotti.

Il contatto tra le due fazioni è avvenuto tra Via Napoli, Piazza Ramiro Ginocchio e Via dei Mille, sotto lo sguardo incredulo di passanti, turisti e residenti. Il culmine dei tafferugli è stato toccato nel tratto iniziale di Via Napoli, dove i due schieramenti sono entrati in contatto diretto, dopo ore in cui la tensione è cresciuta costantemente. Una settantina di laziali, infatti, è sbarcata dal treno già in mattinata, dichiarando di non voler rischiare di arrivare tardi alla partita a causa dello sciopero del personale di Trenitalia.

Ma il risultato è stato quello temuto, con lunghe ore di attesa prima di raggiungere lo stadio e il materializzarsi da entrambe le parti di pretesti per arrivare alle mani.

Dopo lo scontro e il fuggi fuggi generale, l’arrivo in forze di Polizia, Carabinieri e Digos ha riportato la calma, mentre i laziali si erano concentrati di fronte a un bar di Via dei Mille, nel quale avevano già trascorso buona parte della giornata. Agenti e militari in tenuta antisommossa hanno impedito qualunque altro contatto sino a quando il gruppo dei laziali non è stato scortato fino alla stazione ferroviaria a piedi, attraversando Via del Prione per poi salire lungo Via Vecchio Ospedale e girare in Via XX Settembre. I poliziotti hanno dovuto bloccare il transito dei pedoni e quello delle auto, mentre i laziali sfilavano con aria compiaciuta.

Una volta in stazione i tifosi sono stati trattenuti in attesa del pullman che li avrebbe portati al Picco.

