Sestri: Film festival, ecco le 20 opere in concorso

Dall’ufficio stampa del Riviera International Film Festival 2023



Il Riviera International Film Festival svela tutti i film e i documentari che parteciperanno alla settima edizione, in programma a Sestri Levante dal 9 al 14 maggio. Come sempre saranno due i concorsi, ciascuno con dieci pellicole in gara: quello principale, riservato ai migliori registi emergenti under 35, ed il contest dedicato ai documentari a tema ambientale. Complessivamente saranno quindici le nazioni rappresentate, tre i continenti – Europa, America e Asia – e ben quattordici le anteprime nazionali, di cui due europee.

Per la prima volta nella storia della manifestazione, si registrerà il ritorno di registi che già avevano partecipato a precedenti edizioni: è il caso, ad esempio, della slovacca Tereza Nvotová, vincitrice del Riff 2018 con la sua opera prima, “Filthy”, che le sarebbe poi valso anche il Pardo d’Oro nella sezione Cineasti al Festival di Locarno e, quest’anno, sarà in gara con il suo secondo film, “Nightsiren”. Torna a Sestri Levante anche l’olandese, ma danese di adozione, Malou Reymann che, con “Unruly”, spera di ripetere il successo del 2021, quando il suo “A perfectly normal family” si aggiudicò i premi per la miglior regia e per la miglior attrice, la giovanissima Kaya Toft Loholt.

» leggi tutto su www.levantenews.it