Steward nelle stazioni, possibile rimodulazione Cinque Terre Express e sentieri più sicuri

Riunione oggi in Regione sulla gestione dei flussi turistici alle Cinque Terre. Tra i presenti il presidente Giovanni Toti, gli assessori regionali ai Trasporti e Turismo Augusto Sartori, a Infrastrutture e Protezione Civile Giacomo Giampedrone e alla Sanità Angelo Gratarola; il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini; il presidente del Parco delle Cinque Terre Donatella Bianchi e il direttore dell’ente Patrizio Scarpellini; l’assessore al Turismo del Comune della Spezia Giulio Guerri; il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia; il sindaco di Vernazza Francesco Villa; il consigliere comunale di Riomaggiore Pierluigi Chiassoni; il direttore regionale di Trenitalia Liguria Giovanna Braghieri; i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana. “Durante l’incontro di oggi, promosso alla luce dei fenomeni di grande afflusso turistico per avviare un ragionamento sulla più corretta gestione dei flussi turistici alla vigilia di una stagione che immaginiamo sia di straordinario successo per il nostro territorio, Trenitalia e Rfi, sollecitate da Regione Liguria, hanno garantito che dal 1° giugno entreranno in funzione un certo numero di steward in tutte le principali stazioni ferroviarie, facendo il possibile per accelerarne l’entrata in servizio, al fine di agevolare il deflusso di turisti e dare corrette informazioni per l’utilizzo del servizio – le parole del presidente Toti in una nota post riunione -. Le Ferrovie hanno anche assicurato che tutti i lavori di miglioria e di aumento della capienza delle stazioni saranno realizzati nel più breve tempo possibile, fermo restando il complesso iter autorizzativo da seguire in un’area protetta. Il Parco sta valutando una serie di misure per rendere maggiormente sicuri e scorrevoli i sentieri mentre Regione Liguria, insieme a Trenitalia, sta pensando a una possibile rimodulazione di alcune fasce orarie del 5 Terre Express per garantire un più comodo deflusso dei visitatori. In attesa di aggiornarci nei prossimi giorni, continueremo a monitorare l’andamento della situazione”.

