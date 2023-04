Una ‘doppia’ Norma al Teatro Carlo Felice: ecco perché bisognerebbe andare a vederla due volte

Genova. Un esperimento di grande qualità musicale quello proposto dal Teatro Carlo Felice per questa edizione di Norma, in scena dal 2 all’11 maggio. Non ci sarà un primo e un secondo cast, ma ben due versioni diverse della stessa opera cantate appunto da due cast sullo stesso piano. Una sera si potrà ascoltare la celebre aria Casta diva in Sol maggiore, come era nella prima versione, o abbassata di un tono a Fa maggiore, dopo le modifiche di Bellini.

Merito di Riccardo Minasi, direttore musicale del Carlo Felice e uno dei massimi studiosi di Norma, che è stato chiamato a dirigerla dal direttore artistico Pierangelo Conte.

