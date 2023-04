Albenga, nuovo affondo di Tomatis (Fdi): “Amministrazione ignora lo stato di degrado e l’incuria dei cimiteri”

Albenga. Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga, ha fatto nuovamente tappa nel cimitero di Lusignano, oggetto di un nuovo attacco all’amministrazione.

“Nel camposanto della frazione e non solo in questo regna uno stato di degrado spaventoso. Situazione che l’Amministrazione, navigando ad occhi bendati, continua ad ignorare, – accusa il consigliere del partito di Giorgia Meloni. – Fioccano le segnalazioni da parte degli albenganesi che nei giorni di festa di Pasqua hanno fatto visita ai parenti defunti nel cimitero di Lusignano. Qui come in altri cimiteri delle frazioni così come in quello del capoluogo nulla è stato fatto dopo aver sollecitato l’Amministrazione a compiere interventi di bonifica e di messa sicurezza”.

