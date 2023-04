Bagno di folla per Christian Quesada: «Cambiare è possibile. Se sarò eletto, sarò il sindaco di tutti»

Vallecrosia. «Siamo davvero entusiasti perché in queste settimane attorno a questo progetto si sta creando davvero un entusiasmo particolare e siamo davvero felici. Continuiamo a crescere nel consenso, la gente ha capito che non ci interessano le polemiche, non ci interessa il dualismo, ma vogliamo soltanto parlare esclusivamente della nostra città». Lo ha detto il candidato sindaco di Vallecrosia Christian Quesada, che oggi, nel suo point di via Colonnello Aprosio, ha ufficializzato la propria candidatura, presentato i candidati consiglieri e il programma alla cittadinanza.

«Il nostro è un progetto inclusivo ed innovativo – ha aggiunto – Che nelle prossime settimane farà vedere la sua passione, la sua freschezza e la sua determinazione nel cambiare una volta per tutte questa città. Siamo convinti, senza presunzione, di essere interpreti di un cambiamento in questa città e di poterlo interpretare al meglio. Quindi ci stiamo mettendo grande impegno e lo continueremo a fare nelle prossime settimane in particolare perché abbiamo un grande sogno: ridare dignità ad alcune parti di questa città che per troppi anni non si sono espresse».

