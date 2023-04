Birra Moretti sceglie Tellaro per il nuovo spot e cerca comparse tra i 25 e i 45 anni

Al via lunedì prossimo a Tellaro le riprese del nuovo spot della Birra Moretti, per consentire le quali saranno in vigore alcune modifiche a viabilità e sosta. Una produzione Movie Magic e Rivierafilms, regia affidata ad Ali Ali, per la quale è aperto un casting per la ricerca di comparse – ragazze e ragazzi tra i 25 e i 45 anni – per i giorni 17, 19 e 20 aprile. In particolare, È richiesta disponibilità per tutta la giornata, compenso è di 94 euro lordi, con busta paga, a giornata.

Chi fosse interessato può mandare alla mail talent@rivierafilms.it con nome e cognome, luogo e data di nascita, altezza, taglia, due foto in primo piano e due foto a figura intera con sfondo il più neutro possibile. Niente selfie né occhiali da sole.

