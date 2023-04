Bordighera Amor Mio, la nuova associazione scende in campo per la pulizia dell’Arziglia

Bordighera. La neonata associazione Bordighera Amor Mio, che fa capo ai candidati consiglieri della lista “Bordighera Vince” Marzia Baldassarre e Gianluca Gazzano, ha organizzato il suo primo evento pubblico: l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è in programma domani, domenica 16 aprile, in Arziglia. L’obiettivo? Ripulire il litorale della spiaggia pubblica più amata dai bordigotti.

Il ritrovo è alle 9 presso l’ex campo da calcio dell’Arziglia. Alle 9,30 è prevista la distribuzione del materiale ai volontari, che inizieranno così a ripulire in sicurezza la spiaggia. Le operazioni continueranno fino a circa le 11,30. Alle 12, tutti i presenti si sposteranno in via dei Pescatori per un rinfresco offerto dagli organizzatori.

