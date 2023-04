Cade al Muzzerone durante una discesa, 70enne sarzanese al San Martino in elicottero

Mattinata movimentata per il Soccorso alpino e speleologico Liguria. A Levanto, in località Groppo, una turista francese di 59 anni si è infortunata ad una caviglia e non riusciva più a proseguire. Raggiunta dai tecnici è stata medicata e sistemata su una barella. Arrivata si strada è stata presa in carico dalla pubblica assistenza locale che l’ha portata all’ospedale della Spezia.

L’incidente più grave, però, è avvenuto al Muzzerone sopra la parete Striata. Qui uno 70enne residente a Sarzana, per cause ancora da accertare, è precipitato per vari metri mentre si stava calando da una parete. La caduta al suolo è stato importante, tanto che l’uomo ha perso conoscenza. Quando si è ripreso era in stato confusionale, non ricordava nulla dell’incidente. È stato trattato con una flebo dal personale sanitario del Soccorso alpino (sul posto anche i Vigili del Fuoco). Presentava traumi alla colonna vertebrale e al torace oltre che ustioni da corda alle mani, segno che prima della caduta aveva provato in tutti i modi a restare appeso. Viste le condizioni, è stato l’elisoccorso Drago e recuperarlo e portarlo all’ospedale San Martino di Genova.

