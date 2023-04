Carcare 2023, “Mirri m***a. Schifo”: dopo i manifesti imbrattati ecco il volantino con gli insulti fuori dal point

Carcare. Prima i manifesti imbrattati, ora un volantino del competitor fuori dal point con la scritta: “Mirri m***a. Schifo”. C’è tanta rabbia nel candidato sindaco per la lista “Cambia Carcare” che ora ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.

“La scorsa settimana – racconta – abbiamo trovato molti dei nostri manifesti tutti rovinati, guarda caso proprio quelli affissi dove non c’è la copertura delle telecamere. In quel caso abbiamo deciso di non fare denuncia, considerando il gesto una goliardata. Ma ora si è davvero esagerato”.

