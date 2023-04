Cargo Market sbarca ai Baltimora: due giorni di bancarelle “cool”, musica e tanto altro

Genova. Sono stati nel centro storico e all’antica darsena, in chiese sconsacrate e al parco dell’Acquasola, questa volta i ragazzi di Cargo Market tornano a Genova – oggi sabato 15 e domani domenica 16 aprile – e animeranno con bancarelle, concerti, laboratori l’area dei nuovi Giardini Baltimora, conosciuti come “giardini di plastica”, in centro.

Programma fittissimo dalle 11 alle 23, attorno al mercato con artigiani e commercianti selezionati e provenienti da tutta Italia. Laboratori per adulti e bambini, dj set, concerti, giochi per famiglie, un piccolo cinema gratuito, birre artigianali, vini e cibo.

