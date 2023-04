Cestistica Spezzina a Vigarano per assicurarsi il secondo posto

Ultima gara di regular season per la Cestistica, che domenica alle ore 18, come tutte le altre partite del turno giocate in contemporanea, verrà ospitata da Vigarano. Il match ha più valore per le spezzine, che si giocano il secondo posto, mentre la compagine emiliana è già certa della dodicesima posizione e del primo turno dei playout. Ci sono molteplici incastri per le bianconere, anche in base dei risultati di Patti e Battipaglia, ancora ignare della testa di serie con cui accederanno ai playoff. In caso di vittoria il secondo posto è garantito per via dello scontro diretto favorevole con Battipaglia, a prescindere dall’esito del match delle pugliesi. In caso di sconfitta, invece, entra in gioco la squadra siciliana che, se dovesse vincere col CUS Cagliari, supererebbe le spezzine, che invece potrebbero addirittura retrocedere in quarta posizione con contemporaneo successo di Battipaglia. L’ultimo caso prevede un arrivo a tre in volata a pari punti: in questa situazione il team siciliano sarebbe quello messo meglio con gli scontri diretti e conquisterebbe il secondo posto, mentre la Cestistica si piazzerebbe terza, subito dietro. Le ragazze spezzine non dovranno dunque pensare ai calcoli e alle probabilità, ma soltanto a vincere se vorranno la certezza matematica della seconda testa di serie nei playoff. Nella partita d’andata al PalaSprint a spuntarla furono le bianconere, che assestarono l’accelerata decisiva nella ripresa. La direzione di gara è stata affidata a Umberto Giambuzzi di Ortona (CH) e Marzia Di Tommaso di Pescara. Il match sarà trasmesso sui canali ufficiali della Pallacanestro Vigarano.

(foto Roberto Liberi)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com